Başkan Aydın, okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu. İlçedeki okulları ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve idarecilere başarı dileklerinde bulunan Başkan Aydın, minik öğrencilerin ilk ders gününü hediyelerle daha da özel kıldı. Başkan Erkan Aydın’a ziyaretlerinde Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve mahalle muhtarları da eşlik etti.



Öğrencilere hediye

Başkan Erkan Aydın, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sırasıyla Nilüfer Mukaddes Yazıcılar İlkokulu, Geçit Yunus Emre İlkokulu ve Şehit Murat Atsen İlkokulu’nu ziyaret etti. İlk ders heyecanı yaşayan birinci sınıf öğrencilerine kalem kutuları hediye eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, miniklerin mutluluğunu paylaştı.

"Eğitimde eksiklerin giderildiği bir yıl olsun"

Öğretmen, öğrenci ve velilere başarılar dileyen Başkan Erkan Aydın, şunları söyledi: "Bugün itibariyle yeni eğitim öğretim yılı başladı. 18 milyona yakın öğrencimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz ve velilerimiz yeni bir döneme adım atıyor. Onlara öncelikle başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güzel bir eğitim yılı geçirmesini temenni ediyorum. Umarım ki eğitimdeki eksiklerin giderildiği, ülkemizin hak ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştığı bir dönem olur."