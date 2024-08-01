İnegöl’de Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi No: 79 adresinde ki yıkılmaya yüz tutmuş binanın yayalara korkulu anlar yaşatıyor.

Korumada olan bu eski binanın etrafı branda ile kapatılmış ancak yaya kaldırımını iyice daraltan bu korumanın binanın yıkılması halinde o kaldırımda seyir halinde olan yayalar için büyük bir tehlike.

Bu kaldırımdan günde binlerce vatandaşımız geçmekte. Her an yıkılacak gibi duran bu metruk binanın neden yetkililer tarafından yıkılmadığı sorusunu Bursa Eski Eserleri Koruma Kuruluna soruyoruz:

“Bu bina kendi çabaları ile mi yıkılması gerekiyor?” Ya da:

“Bu metruk bina bir veya birkaç vatandaşın üzerine çökmesi sonrası mı ortadan kaldırılacak?

Şehrin mimari yapısını bozan bu ve buna benzer metruk binaların bir an önce yıkılarak yerine aslına uygun yapıların yapılması daha iyi olmaz mı?

Üstelik ilçemizde birçok yaya kaldırımın dar oluşu ve yayaların bu konuda sıkıntısı olduğu halde, inatla bu binaları kimden ve neden koruyorsunuz diye de merak etmekteyiz!

Bu bahsi geçen yerdeki metruk binanın önündeki yaya kaldırımı neredeyse yarım metreye düşmüş durumdadır. Yayaların birçoğu bu binanın yıkılması endişesi taşıdığı için otoların geçtiği yola inmek zorunda kaldıkları da gözlenmekte.

Bu binanın etrafında ticaret yapan esnaflarında bu korkuyu yaşadığı malumdur.

Evet, tabi bu sözü geçen metruk binanın haricinde İnegöl’de buna benzer binalar mevcuttur. İnsanların güvenliği ve bu kötü görüntüleri ortadan kaldırmak için yetkililerin duruma müdahil olup İlçemizdeki yıkılmaya yüz tutan metruk binaların yıkım işlerini bir an önce gerçekleştirmelerini beklemekteyiz.