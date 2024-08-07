Bu yazıyı kaleme alırken bir an kendimi Belediye Başkanı olarak hayal ettim.

Bana 90 günlüğüne mazbatayı verseler daire müdürlerine “3 ay içerisinde çözüme kavuşturulması gereken hangi talimatları verirdim?” diye sordum.

Yani kısacası aciliyet arz eden çözümü hemen ve basit olan şeyleri kaleme alacağım bugün. Daha sonra ise orta ve uzun vadede yapılması gereken çalışmaları dile getireceğim. Hadi şimdi başlayalım.

*Kırsal ve merkez mahalle muhtarlarını toplar o anki talepleri dinler, hemen ihtiyaçlara cevap verirdim. (Yol, Temizlik, Mezarlıklar vb. küçük ve acil sorunlar)

*Park ve spor tesislerinde ki tuvalet, çöp ve temizlik sorunlarını çözüme kavuştururdum.

*Şehrin en işlek caddeleri ile parklarda ki ışıklandırma sorunlarının çözümü noktasında acil bir çalışma yapılmasını isterdim. UEDAŞ ile acil görüşerek Park Caddesi üzerinde çam ağaçlarının arasına sıkışmış sokak aydınlatmalarının değiştirilmesini talep ederdim ya da aydınlatmaların boyunun kısaltılmasını isterdim.

* Şehrin en işlek caddelerinde dinlenme amaçlı oturma bankları konulması talimatını verirdim.

*İmar İşleri Müdürlüğünde ki çalışmaların hızlandırılması noktasında dokunuşlar yapardım.

*Kavurucu sıcaklar nedeniyle bunalan çocuklar için ilçenin 5-6 bölgesine geçici su havuzları koyardım.

*Lunaparkın kulakları sağır eden ses sistemine müdahale ederdim. Sesin biraz kısılmasını isterdim. Bu arada Kültürpark içinde ki işletmelere sesin abartılmaması şartıyla canlı müzik izni verirdim. Bu yetki Büyükşehirde ise gerekli görüşmeleri yapardım.

*Kozluca Yolundan Alanyurt yoluna bağlanan yolu trafiğe kapatır, Alanyurt yolunda ki ilk trafik ışıklarını kaldırırdım. Kozluca yolunda ki bağlantıyı ise ana yola verirdim.

*Park Caddesi Olimpik Yüzme Havuzu önünde ki trafik ışık sistemi ile Anafartalar Caddesi Urgancılar Camii önünde ki trafik ışık sisteminde düzenleme yapardım. Park Caddesinde yanan trafik ışıkları nedeniyle Mahmudiye Kuran kursu bölgesinden gelen araçlar ne sağa ne de sola dönüş yapamıyor. Yine Anafartalar Caddesi üzerinde trafik ışıkları yandığında Altınnesil Okulu istikametinden caddeye bağlanacak araçlar, ne sağa ne de sola dönüş yapamıyor. Yaşanan bu zorluğu ortadan kaldırmak amacıyla dönüşleri sağlıklı yapmak adına 20 metre önlerine yine aynı trafik ışıklarının konulmasını sağlardım. İlgilenen olursa yerinde gösterebilirim.

*Sokak çarşıları kurulmasını sağlardım. Yeni Belediye binası heykel yanında ki sokak ve Kültürpark içinde belirlenecek lokasyonların buna uygun olduğunu düşünüyorum. Yaşayan şehir imajının verilmesi açısından kurulacak bu çarşının yılın 365 günü açık olmasını sağlardım. El sanatları, hediyelik eşyalar, aperatif yiyecekler ve kermes alanlarının yer alacağı çarşıyla şehre renk katardım. (İşletmecilerin yerel olması şartıyla).

*Amfi Tiyatroyu daha etkin kullanırdım. Yerel derneklerle işbirliği yapar hemen hemen her akşam bir etkinlik düzenlerdim. Konserler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması ve milli maç geceleri düzenlerdim.

*Muhtarlarla görüşerek abartılan pilav günlerini kaldırır, meydanı büyük olan köylerde belediye kanalı ile çeşitli organizasyonlar düzenlerdim.

*Yine Büyükşehir Belediyesi ile istişare eder, Kültürpark, Botanik Park ve Kuğulu Park’ta alanlar belirler, bu alanları kır bahçesi formatında düğün salonlarına çevirirdim. Durumu olmayan ailelere ücretsiz ya da cüz-i ücretlerle salon desteği verirdim. Yine Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaparak Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesinde yer alan devasa büyüklükte ki boş arsayı da bu şekilde değerlendirirdim.

*Gastro Kafe sayısı ve Gastro İnegöl Lokanta sayılarının arttırılması talimatını verirdim.

Benim acil olarak yapacağım şeyler bunlar olurdu. Peki siz olsanız 90 günde neyi yapardınız?