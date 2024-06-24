Meşaleler yakan gençlerin kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir genç gurubu Askere gidecek olan arkadaşları için konvoy düzenlediler. Konvoyla şehir turu atmaya başlayan gençler bazı caddeler de araçlarıyla durarak çiftetelli oynadılar. Meşale yakan gençler bazı caddeleri ulaşıma kapatarak eğlendiler. Gençlerin kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan eğlenceyi gören vatandaşlar tepki gösterdiler.

Muhabir: İBRAHİM USLU