Törene; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, İnegöl Müsiad Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, İnegöl İşletme Fakültesi Dekan Yardımcıları, İnegöl MYO öğretim elemanları, idari personelleri, öğrencileri ve ailelerinin bulunduğu geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş ve İnegöl Kaymakamı Eren Arslan konuşmalarında mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Törende mezun olan öğrenciler adına konuşma yapan yüksekokul birincisi Zelal Çelik katkılarından dolayı yüksekokul öğretim elemanlarına ve ailelerine teşekkür ederek mezun arkadaşlarını tebrik etti.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yüksekokul birincisi seçilen Zelal Çelik’in mezuniyet yaş kütüğüne anı plaketini çakmasının ardından, +1 Üniversite Modeli öğrencilerimizin anı belgeleri; Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. Hikmet Sami YILDIRIMHAN ve bölüm hocaları tarafından takdim edildi. Akabinde, derece yapan öğrencilerden Okul 1.’si Pazarlama Programı öğrencisi Zelal Çelik, Okul 2.’si Çocuk Gelişimi Programı öğrencisi Aysu Arabacıoğulları ve Okul 3.’sü MUHASEBE VE Vergi Uygulamaları Programı öğrencisi Emine Aydın’a protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi.



Derece yapan öğrencilere plaketlerin takdim edildiği program, anı belgelerinin dağıtılması, hep birlikte kep fırlatılması ve Pazarlama Programı mezun öğrencilerimizden Berke Şirinler ‘in mini konserinin ardından tören sona erdi.