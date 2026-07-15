İnegöl Belediye Meclisi'nin aldığı kararın ardından İnegöl Kaymakamlığı'nın uygun görüşü ve Bursa Valiliği'nin onayıyla isim değişiklikleri resmiyet kazandı.

Alınan karar doğrultusunda İclaliye Mahallesi, bundan sonraki tüm resmî işlemlerde ve günlük kullanımda Erikli Mahallesi adıyla anılacak.

Aynı kapsamda Çayyaka Mahallesi'nin yeni adı ise Bedre Mahallesi oldu. Valilik onayının tamamlanmasıyla birlikte mahalle, resmî kayıtlarda Bedre Mahallesi olarak yerini aldı.

İsim değişikliklerinin, nüfus kayıtları başta olmak üzere tüm resmî işlemlerde ve kamu kurumlarının kayıtlarında yeni mahalle adlarıyla uygulanacağı öğrenildi.