Sinanbey mahallesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Sinanbey mahallesi Nakliyeciler caddesi üzerinde meydana geldi.

Nakliyeciler caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Abdullah S.(23) yönetimindeki 16 KRC 09 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Saadet Y.(42) yönetimindeki 41 HN 475 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 KRC 09 plakalı araçtaki yolcu Hilmi E.(26) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza abı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi