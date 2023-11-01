Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere evlilik kredisi sunan detaylara dair önemli gelişmeleri paylaştı. Göktaş, bu düzenleme çerçevesinde sunulan 4 yıllık kredinin, ilk 2 yıl geri ödemesiz ve sıfır faizle verileceğini açıkladı. Ayrıca, kredi başvurusu yapacak bireyler için gelir ve yaş kriterlerinin belirleneceğini ifade etti. Yaş sınırı 18-27 olarak tespit edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, yeni evlenmeyi planlayan gençlere sunulan bu kredi imkanıyla ilgili detayları paylaştı. Göktaş, 4 yıllık kredinin ilk 2 yılının geri ödemesiz olacağını ve bu süre içinde faiz uygulanmayacağını vurguladı.

Yönetmelik konusuna da değinen Bakan Göktaş, bu programın uygulamaya konması için ilgili yönetmeliklerin oluşturulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, neden programın pilot bölgeden başlayacağına dair bir açıklama yaparak, deprem bölgesindeki gençlere destek sağlamak amacıyla bu tercihin yapıldığını belirtti.

Programın ne zaman hayata geçeceği konusundaki bir soruya Bakan Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde sunulacak. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve yeni yılın başlamasından önce uygulamanın başlamasını bekliyoruz" şeklinde cevap verdi.