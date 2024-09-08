Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazadan acı haber geldi.

Kaza saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Kurşunlu mahallesine seyir halinde olan Sürücü Recep C.(39) yönetimindeki 43 ACG510 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sürücü Sinan S. ( 39) yönetimindeki 11 ABE 636 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza yerine 112 ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile 43 ACG 510 plakalı araçtaki yolcular Yüksel C.(39), Berk C. (13), Mert C. (7) ile diğer araçtaki yolcular Defne S.(6), Demir S. (3) ve Elif S.(39) yaralandı. 8 yaralı da Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan kadın Yüksel Can(39) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz