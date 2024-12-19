Bugün ki yazımı hemen her gün ilçemizde meydana gelen trafik kazalarına ayırdım. Her ne kadar biz bu sütunlardan bu konuyu gündeme getirsek de, söylediklerimiz çoğu sürücülerimizin bir kulağından girip diğer kulağından çıkıp gidiyor.

İlçemizin altyapı sorununun çözümlendiği şu sıralar her yer kazılı olduğu halde frensizler adeta oto kros yarışındaymış gibi araç kullanmakta. Ne yaya dinliyorlar, ne de kural kaide.

Pişkinliğin bu kadarına pes dememek elde değil. Bir gün bakıyorsun gazete haberlerinde bir otomobil bir motosikletli birine çarpmış. Kazazede ya ağır yaralanmış veya hastanede hayata gözlerini yummuş. Bir başka olayda ise şehir içinde hız haddini aşan bir araç karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya çarparak onun ölümüne sebep olmuş.

Bu yaşanan olayları sıradan bir durum olarak algılayan sürücülerin araçlarında GAZ PEDALİ ve DEBRİYAJ pedalının yanı sıra birde FREN pedalı da olduğunu hatırlamamalarına şaşmamak elde değil.

Aceleciliğin ve sabırsızlığın hat safhada olduğu, sürücülerin hep haklı olduğu bu ortamda bir kazaya kurban gitme endişesi içinde yaşayıp gidiyoruz!

İlçemizde gün geçtikçe artan araç sayısı ve yolların yetersiz oluşu, otoların cadde ve sokaklar da her iki kaldırımın kenarına bazen çift sıra araç park etmesi sonucu insanların canına tak etmiş durumdadır. Önümüzdeki günlerde sürekli artan araç sebebiyle iyice trafiğin tıkanacağını düşünürsek, vay bizim halimize!

Özellikle araç sürücülerinin yayalara karşı çok hassasiyet göstermeleri gerektiğini asla unutmamalıdırlar.

Öte yandan, ilçemizde ki kaldırımların dar oluşu, iki yayanın yan yana zorlukla yol aldığı kaldırımlara araçlarını park edenlere de kimsenin karşı çıktığı yok. Bu sütunlardan defalarca yazarak uyarıda bulunmamıza rağmen kuralsızların pişkinliğine hayret etmemek elde değil. Sayın yetkililere bir kez daha sesleniyorum! “LÜTFEN YAYA KALDIRIMLARINI OTOPARK OLARAK KULLANAN KURALSIZLARA BİR YAPTIRIM GETİRİNİZ!”

Saygı ve sevgilerimle…