İlk yarının son maçı olan Karşıyaka maçı sonrası yaşanan yardımcı hoca krizi geçen haftaya damga vurdu.

Önce Teknik Direktör Pablo Martin Batalla’nın masayı terk ederek yönetime adeta rest çekmesi, sonrasında ise Enes Çelik’in neredeyse istifa noktasına gelmesi çok konuşuldu.

Peki Batalla’nın yeni bir yardımcı hoca almak isteyen yönetime gösterdiği tepki ne kadar doğruydu? Önce bu konudaki kanaatimi paylaşayım.

Şampiyonluğa giden başarılı bir teknik adamın kendi ekibiyle çalışmak istemesi normal. Ancak bu şehrin en değerli markasına başkanlık ve yöneticilik yapan isimlerin aksayan bölgeleri güçlendirmek için hamle yapması da normal.

Sen Bursaspor yeniden Süper Lig'e çıksın diye 2 milyar TL’ye yakın para bul, riske gir. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, işinden fedakarlık yaparak Bursaspor için canını dişine tak, sonrasında ise sana ekmek veren başkana resti çek. İşte bu kabul edilemez.

Hele ki koskoca Bursa şehri seni efsaneleştirsin. Hatta heykeli dikilecek noktaya getirsin, sen bir hamlenle başkanı ve yönetimi yüz binlerce taraftarın önüne at.

Kusura bakma Pablo, bu tepkinle seni karşılıksız seven insanları hayal kırıklığına uğrattın.

Bu takımda hiç kimse senin kadar sevilmedi, senin kadar değer görmedi, senin kadar adına şiirler şarkılar yazılmadı.

Bursaspor yaşattığın her güzelliğinin karşılığını sana ödedi. Yıllar geçti seni unutmadı, formasını terlettiğin takıma hoca yaptı. Tarihinde ilk kez tüm şehri kenetleyen bir başkan ve yöneticiyle çalışma fırsatı verdi. Peki sen yaptın? Tüm bu güzel şeylerin üzerine tuz döktün.

Başkan Enes Çelik’in açıklamalarına bakınca şaşırmamak elde değil. Kibirden ve egodan uzak duran başkan ve yönetimine gösterilen bu tutum hiç hoş olmamış.

Güzel bir atasözü var. “Öfkeyle kalkan zararla oturur diye”. Ne oldu şimdi? Eminim ki binlerce Bursasporlunun gözünde Batalla’nın eski sempatisi kalmadı. Yıllarca büyük bir kaosa sürüklenmiş camiayı ayağa kaldıranlara bunu yapmayacaktı.

Belki de Bursaspor markasıyla Batalla, Türk futbolunun en önemli hocalarından biri olacaktı. Bana göre bu şansı kaçırdı.

Ama bu süreçte tebrik etmek istediğim bir kesim daha var. O da büyük Bursaspor taraftarı. Yaşanan olumsuz tabloyu hemen pozitife çevirmeyi başardılar. Teksas Tribün Lideri Selim Kurtulan soğukkanlı tavrıyla olumsuz kamuoyunun algısını değiştirdi. Başkan Enes Çelik’in ve yönetimin arkasında durarak kara bulutları dağıtmasını bildi.

Şimdi herkesin yeni heyecanı yeni hoca olacak. Şampiyonluk kupasını kaldırma onurunu ise Batalla değil, yeni hoca yaşayacak.