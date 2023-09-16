Uzun sokakta meydana gelen kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralanmıştı. Kaçan saldırgan tutuklandı. İşte ayrıntılar…

Olay Cuma mahallesi Uzun Sokakta meydana geldi. Okan B.(29) husumetlisi Rüstem B.(49) ile Uzun sokakta denk geldi. İki şahıs arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Saldırgan Rüstem B. elindeki bıçakla Okan B.'yi sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Okan B. Arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.