İnegöl-Alanyurt yolunda meydana gelen kazada TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü İlhan Ç. Yönetimindeki 26 AAE 416 plakalı TIR, aynı yöne seyreden sürücü Selçuk Ç yönetimindeki 16 ABM 558 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç orta refüj üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE