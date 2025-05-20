

Kaza Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Eren B. (20) yönetimindeki 16 AZF 899 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Sürücü Adem Y.(69) plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ