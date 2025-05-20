AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’tan destek alan Kani Ademoğlu, İnegölspor’un içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkarmak için kolları sıvadı.

İLK HEDEF: OTOBÜS KRİZİ

Ademoğlu’nun başkanlığa gelmesi halinde ilk hedefi, Babaeski’de yediemin otoparkında bulunan İnegölspor otobüsünü çıkartmak olacak. Ademoğlu, ardından transfer tahtasının açılması ve kulübün borçlarının yapılandırılması için destek arayışlarına başlayacak.

GÜÇLÜ YÖNETİM İÇİN YOĞUN MESAİ

Kani Ademoğlu’nun çevresinden edinilen bilgilere göre, yeni yönetim kurulunu oluşturmak için İnegöl Belediye Meclisi üyeleri ve şehrin kanaat önderleriyle görüşmeler sürüyor. 20 kişilik bir yönetim kurulu hedefleyen Ademoğlu’nun listesinde dikkat çeken isimlerin yer alması öngörülüyor. Kani Ademoğlu’nun daha önceki başkanlık dönemlerinde birlikte çalıştığı bazı eski yöneticilerin de yeni listede yer alması bekleniyor. 20 Mayıs’taki kongre öncesi yaşanan bu gelişmeler, İnegölspor camiasında heyecanın artmasına neden oldu. Kulübün geleceği adına kritik kararların alınacağı bu süreçte, Kani Ademoğlu’nun oluşturacağı yönetim ve teknik ekip büyük önem taşıyor.