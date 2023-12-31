Edinilen bilgiye gören İnegöl Alanyurt yolu üzerinde seyir halinde olan Yusuf Y. (20) yönetimindeki 10 ACL 437 plakalı otomobil iddiaya göre bir anda yola atlayan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yol üzerinde seyir halinde önce Abdullah H.'nin (30) kullandığı elektrikli bisiklete, akabinde polis memuru A.Ç. yönetimindeki polis otosuna çarptı. Takla atan otomobil yan durdu. Kaza sonucu sürücüler ile polis otosunda yolcu konumunda bulunan polis memuru M.E.Ş.(27) yaralandı. Polis otosunda sıkışan M.E.Ş. 112 ve polis ekipleri tarafından çıkarıldı. 4 yaralı da kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarıyka İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.