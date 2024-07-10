Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen kavgada işten çıkan bir işçi, elindeki bıçakla dehşet saçtı; 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Olay saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Bir hafta önce işten çıkan Uğur K., eşyalarını almak için işyerine gitti. Eşyalarını topladığı sırada iş arkadaşları Yahya K.(39) ve Kadir A.(45) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Uğur K. Elindeki bıçakla 2 arkadaşını defalarca bıçaklayıp, kaçtı.

Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.

Muhabir: MURAT AVCI