Başkentte özellikle konut projeleriyle bilinen şirket hakkında görülen konkordato davasında mahkeme kararını verdi. Firmanın ve ortaklarının konkordato talebi reddedilirken, şirketin iflasına hükmedildi.

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 68176 sicil numarasıyla kayıtlı Çakıroğulları İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin, bir süredir mali sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. İkamet amaçlı binalar, lüks konutlar ve çok aileli yapılar inşa eden şirketin, ekonomik krizden çıkmak için başvurduğu konkordato süreci sonuçsuz kaldı.

Yeniçağ’da yer alan habere göre, şirket ortakları Adil Görkem ve Emre Altıntaş ile firma tarafından açılan konkordato davasında mahkeme son kararını açıkladı.

Ankara’daki ilgili ticaret mahkemesinde görülen 2025/1029 Esas sayılı davanın 21 Mayıs 2026 tarihli duruşmasında, şirket hakkında daha önce verilen koruma tedbirleri kaldırıldı. Mahkeme heyeti, 4 Aralık 2025’te verilen kesin mühlet kararının yanı sıra tüm ihtiyati tedbirlerin de iptaline karar verdi. Şirketi denetleyen Komiserler Kurulu’nun görevi de sona erdirildi.

Mahkeme, Çakıroğulları İnşaat’ın İcra ve İflas Kanunu’nun 292/1-b maddesi kapsamında iflasına karar verdi. Şirketin iflası, 21 Mayıs 2026 saat 12.12 itibarıyla resmen açıldı.