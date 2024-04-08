Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar mahallesinde faaliyet gösteren yıkamacı da meydana gelen silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan baba ve oğulları adliyeye sevk edildi.

Olay 16.30 sıralarında Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde faaliyet gösteren oto yıkama işletmesinde meydana geldi.

İnşaat firması sahibi Mustafa A.(50), inşaatlardan malzeme çalıp sattığını iddia ettiği işçisi Hüseyin S.(55)'i uyardı. İşçi ise patronuna hakaretler ederek arkasını dönüp gitti. Öfkelenen Mustafa A., oğulları Hasan A.(30) ve Abdükadir A.(24) ile işçi Hüseyin S.'nin peşinden koşmaya başladılar. Cadde üzerinde sığındığı yıkamacıda yakalanan işçi, öfkeli baba ve çocukları tarafından darp edildi. O sırada Abdülkadir A. Elindeki tabancayla işçi Hüseyin S.'nin bacaklarına ateş etti. Hüseyin S. Sağ bacağına isabet eden 2 mermiyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Abdükadir A.(24) yakalandı. Olaya karışan baba Mustafa A. Ve oğlu Hasan A ifaleri alınmak üzere karakola götürüldü.

SEVK EDİLDİ

Ağır yaralanan adam, tedavinin ardından Bursa da özel bir hastaneye sevk edildi.

Şüpheli baba ve 2 oğlu Adliyeye sevk edildi.

Muhabir: İBRAHİM USLU