Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından oluşan Karesi Belediye Meclisi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık başkanlığında bir araya geldi. Meclis başkan vekilleri Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonların üye seçimlerinin gerçekleştirildiği Karesi Belediye Meclisi’nde ayrıca Mesut Akbıyık’ın seçim döneminde daha önceden belde belediyesi olan Şamlı ve Kocaavşar mahallerinden alınan emlak vergisi uygulaması diğer kırsal mahallerdeki gibi kaldırılması için komisyona sevk edildi.

Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık başkanlığında toplanan Karesi Belediyesi’nin yeni dönem ilk belediye meclis toplantısında en genç iki üye olan Ahmet Berk Özerk ile Mertcan Çakıcı katip üyeliği görevinde bulundular. Meclisin ilk birleşiminde başta meclis başkan vekilliği, Belediye Encümeni, İhtisas Komisyonları ve üye bulunulan birliklere üye seçimleri gerçekleştirildi.

Karesi Belediye Meclisi’nde ilk olarak Meclis Başkan Vekilliği seçimi gerçekleştirildi Yapılan gizli oylamanın sonucunda Meclis Birinci Başkanvekili Volkan Altınöz olurken, İkinci Başkanvekili Cenk Özgür Akgün olarak seçildi. Belediye Encümeni seçimlerinin ardından ise bu göreve CHP’li üyelerden Tuncay Irmak, Sevinç Baykan Özden, Kemal Halulu seçildi. Meclis Birinci Başkanvekilliğine Volkan Altınöz, İkinci Başkanvekilliğine ise cenk Özgür Akgün’ün seçildiği Karesi Belediye Meclisinde Meclis Katip Üyeliklerine de Ayşe Pınar Yahşi ve Ahmet Berk Özerk getirildi.