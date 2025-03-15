Ramazan ayında sivil toplum kuruluşları ve gruplar ile iftar sofralarında buluşan Belediye Başkanı Alper Taban, Cuma akşamı İnegöl basınıyla bir araya geldi. Gastro İnegöl’de düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Alper Taban ve gazetecilerle birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’ta katıldı.

Burada açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, sürücü kurslarının direksiyon eğitimleri için yeni bir alan belirlendiğini ifade etti. Taban, düzenleme kapsamında sürücü adaylarının aldığı direksiyon eğitimlerinin bundan sonra Yeni Hayvan Pazarının bulunduğu alanda yapılması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Alınan kararla İnegöl’deki sürücü adaylarının eğitim süreçlerini kolaylaştıracak hem de trafik güvenliğini sağlamak amaçlanıyor.