İnegöl’de artık uyandığımızda bir operasyon haberi duymak sürpriz olmamaya başladı. Yıllardır herkes bas bas bağırıyordu, tefeciler bu ilçeyi sömürüyor, uyuşturucu satıcıları çocuklarımızı zehirliyor diye. Yıldırım Gazetemizde bunlarla ilgili bugüne kadar yüzlerce haber yaptık.

Hani derler ya devlet uyumaz, bir gün gelir o kişilerin tepesine biner diye. Gerçekten de öyle.. Bizlerde ne zamandır bu uyuşturucu baronları ne zaman yakalanacak diye bekliyorduk. Ve sonunda oldu. Peki bu duruma en çok sevinen kim oldu? Şimdi biraz bundan da bahsedelim..

Aslında yerel bazda İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, İnegöl Emniyeti, İnegöl Jandarması bugüne kadar yüzlerce operasyon yaptı. Ancak bu operasyonlar satıcı bazındaydı. Baronlara ulaşmak öyle kolay olmuyor. Müthiş bir sistemle çalışıyorlar. Bunların sabıka kayıtları yok, mümkün oldukça telefon kullanmıyorlar ya da işlerine bulaştırmıyorlar. Sahada yetişmiş bir çok profesyonel var. Para sorunları yok. Oluk oluk akan paralar nedeniyle yanlarında çalıştıkları adamları kesseniz ağızlarından bilgi alamazsınız. Durum böyle olunca bu zehir tacirlerinin yakalanması öylede kolay olmuyor.

Ama herkesin unuttuğu bir şey var. Bu toprakta devletten büyük yoktur. Devlet sabırlıdır, devlet günü gelir en zaaf oldukları noktadan yakalar ve sonuca ulaşır. Ve sonunda ulaşıldı da..

Kayıtları incelediğimde bu denli tarihte daha büyük bir operasyon izine rastlamadım. Yani tarihe geçecek bir operasyon. Tamı tamamına 1 ton metamfetamin maddesi yakalandı. 5 kişi paketlendi. Beter olsunlar..

Daha önce gazetemize gelen bazı anne ve babalar hep şikayet ederdi. Oğlum uyuşturucu kullanıyor, kimse bunu satanlar ne olur yakalansınlar. Hayatlarımız tehlikede. Çocuğumuzun gece yarısı bizi öldürmesinden korkuyoruz. Çok saldırgan, istediğini vermediğimizde bize saldırıyor. Ya oğlumu tutuklasınlar ya da bu belayı başımıza örenlerin tepesine binsinler diyorlardı.

Artık nasıl içten dualar ediyorlardı bilmem ama istedikleri oldu. Uyuşturucuyu bu kez satanlar değil, üretenler yakalandı. Meğerse İnegöl’de üretim üssü kurmuş bu kalpazanlar. Şimdi hak ettiği yerdeler.

Ben bu vesile ile beklenti içinde olan anne ve babalar adına, başta İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya nezrinde operasyonu yöneten savcılarımıza ve emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Uyuşturucunun kökünün kazınana mücadeleye devam.

SEHER YAŞA