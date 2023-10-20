Kentimizde Kadın Voleybolunu sevdiren Ortakçı Orhaniyespor Voleybol takımı ön göğüs sponsor Gürsan Sandalye oldu. Konuya dair açıklamada bulunan Ortakçı Orhaniyespor Başkan Yardımcısı Devrim Kosova " Gecen sezon sırt sponsorumuz bu sezonda gögüs sponsorumuz olan Gürsan Sandalye' ye çok teşekkür ediyorum. Kız çocuklarımızı spor ile hayat bulması için başlattığımız serüven büyüyerek devam ediyor, bizlere destek olup kulübümüzü bu noktalara gelmesinde emeği olan tüm sponsorlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz."

Konuya dair açıklamada bulunan Gürsan Sandalye yönetim kurulu üyesi Murat Göktug Gürler " Kentimizin kız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve salon sporlarını sevdirmek adına gecen sene olduğu gibi bu sene destek vermeye devam ediyoruz, yeni sezonun kentimize ve voleybol severlere hayırlı olmasını diliyorum " dedi.

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