Saat 11.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Geyik sokakta bulunan 4 katlı binanın 3. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Apartmandakiler zorlukla kendilerini dışarıya attılar. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 4'ncü katada sıçradı. Ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Suriye uyruklu kadın Ragal El Abdullah(19) panik yapıp 3'ncü katın balkonundan atlayarak yaralandı. Yangındaki dumandan etkilenen 14 kişi Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Dumandan etkilenen kedi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 3 ve 4'ncü kat dailerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İbrahim Uslu Muhabir: İbrahim Uslu