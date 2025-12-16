Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, göreve geldiği günden bu yana benimsediği halk odaklı belediyecilik anlayışını sahada kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. İlçenin her noktasında vatandaşla bire bir temas kurmayı ilke edinen Başkan Karabatı, son saha programında hem Sevgi Yolu’nda süren çalışmaları yerinde inceledi, hem de pazaryeri ve çevresinde esnaf ve vatandaşların nabzını tuttu.

Başkan Karabatı’ya ziyaretleri sırasında AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy ve ilgili belediye birim müdürleri eşlik etti.

Sevgi Yolu’nda Prestij Cadde çalışmalarında sona gelindi

Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın saha programının ilk durağı, Karacabey’in çehresini değiştirmesi hedeflenen Sevgi Yolu Prestij Cadde Projesi oldu. Yapımı kısa sürede tamamlanması planlanan projeyi yerinde inceleyen Başkan Karabatı, çalışmaların geldiği aşama hakkında teknik ekipten ayrıntılı bilgi aldı.

Modern kent estetiğini ön plana çıkaracak şekilde planlanan prestij cadde projesi kapsamında; yaya öncelikli alanlar, çevre düzenlemesi ve sosyal yaşamı destekleyecek donatılarla Sevgi Yolu’nun ilçenin cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi amaçlanıyor. Başkan Karabatı, incelemeler sırasında işin hem teknik hem de görsel kalitesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Pazaryerinde samimi diyalog, birebir iletişim

Sevgi Yolu incelemesinin ardından Başkan Karabatı, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ve çevresine geçerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Karacabey Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Nusret Orumdaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette pazaryerinde tezgâh açan esnafı tek tek dolaşan Karabatı, hem hayırlı işler diledi hem de karşılaşılan sorunları doğrudan dinledi.

Vatandaşlarla ayaküstü değil, samimi ve bire bir iletişim kurarak sohbet eden Karabatı; ulaşım, çevre düzeni, pazaryeri şartları ve günlük yaşamı etkileyen konular başta olmak üzere iletilen tüm talep, öneri ve şikâyetleri not aldı. İlgili birim müdürlerine yerinde talimatlar veren Başkan Karabatı, çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekti.

"Halktan kopuk belediyecilik anlayışını benimsemiyoruz"

Ziyaretler sırasında değerlendirmelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, belediyeciliğin sadece hizmet üretmekten ibaret olmadığını vurgulayarak, "Biz Karacabey’i masa başında değil, sokakta, pazarda, vatandaşımızın yanında yönetiyoruz. Halktan kopuk bir belediyecilik anlayışına inanmıyoruz, benimsemiyoruz. Mümkün olduğunca makamımda oturmuyor, halkın içinde olmaya gayret gösteriyorum. Esnafımızın, hemşehrilerimizin beklentilerini yerinde dinlemek, sorunları doğrudan görmek bizim için çok kıymetli. Karacabey’i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Başkan Karabatı’ya teşekkür

Pazaryeri ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise, belediye başkanını sık sık sahada görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, taleplerini doğrudan iletebilmenin önemine dikkat çekti. Vatandaşlar, Karacabey Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarının artarak devam etmesini temenni etti.