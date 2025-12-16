Göreve geldiği günden bu yana ilçeye yönelik projeleriyle dikkat çeken Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yıllardır tamamlanamayan Mimar Sinan Millet Bahçesi’ni kısa sürede bitirerek Esenyurt’a 180 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan kazandırdı. Aksoy ayrıca ilçede ilk olan Vatan Kitap Kafe, Millet Kıraathanesi ve Mescid-i Aksa Gençlik Merkezi’ni de vatandaşların hizmetine sundu. Açılışlara İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve ilçe protokolü katıldı.

"Esenyurt’un bugünü dünden daha güzel"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt’un yoğun nüfusuna rağmen güvenli ve yaşanabilir bir ilçe olduğunu vurguladı. Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının şehirlerin sorunlarını çözmede önemli olduğuna dikkat çeken Gül, "180 bin metrekareyi aşan yeşil alan, Esenyurt gibi yoğun yapılaşmanın olduğu bir ilçede son derece kıymetli. Esenyurt’un bugünü dünden daha güzel, yarını ise bugünden daha güzel olacak" dedi.

Vatandaşlar 180 dönümlük yeşil alana kavuştu

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ise Esenyurt’un en önemli sorunlarından birinin yeşil alan yetersizliği olduğunu belirterek, bu alanda yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Mimar Sinan Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla birlikte ilçeye yaklaşık 180 dönümlük yeni bir yeşil alan kazandırıldığını söyleyen Aksoy, "Esenyurt değişiyor, dönüşüyor. Yeşil alanların yanı sıra sağlık, eğitim ve sosyal donatı alanlarında da önemli projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu. Aksoy, Adliye Sarayı, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Engelliler Sarayı ile Kadın ve Çocuk Hastanesi projelerinin de tamamlanacağını müjdeledi.

Millet Bahçesi etap etap hizmete giriyor

BOTAŞ boru hattı güzergahı üzerinde Akçaburgaz Mahallesi’nden Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ne kadar uzanan Mimar Sinan Millet Bahçesi’nin ilk etabında 103 bin 260 metrekarelik alanda yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, fitness sahaları, evcil hayvan gezdirme alanları ile piknik ve dinlenme alanları yer alıyor. İkinci etapta ise 77 bin 500 metrekarelik alanda spor sahaları ve geniş yeşil alanlar bulunuyor.

İlçenin ilk emekliler kıraathanesi açıldı

Serhan Tirit Camii yanında yer alan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen 8 bin 220 metrekarelik tesis, Mescid-i Aksa Gençlik Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Merkezde gençlerin ilmi, kültürel ve sosyal faaliyetlerle bir araya gelmesi amaçlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde açılan Vatan Kitap Kafe, uygun fiyatları ve ders çalışma alanlarıyla gençlerden yoğun ilgi görürken, aynı parkta yenilenen Millet Kıraathanesi ise özellikle emekli vatandaşlar için yeni bir buluşma noktası oldu.

Vali Gül gençlerle buluştu

Açılışların ardından Vali Davut Gül, Başkan Vekili Can Aksoy döneminde yapımı tamamlanan Cemil Meriç Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. "Gençlik ve Kariyer Buluşması" kapsamında düzenlenen programda Vali Gül, gençlere eğitim ve kariyer yolculuklarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.