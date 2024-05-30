AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İnegöl’e ilişkin proje ve yatırımlar istişare edildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş başkentte 2 günlük yoğun bir ziyaret trafiği gerçekleştirdi. Bakanlıklar, kurum genel müdürlükleri ve TBMM ziyaretinde İnegöl’e dair istişarelerde bulunuldu.

Salı ve Çarşamba günü Ankara’da bulunan İnegöl heyetinin ilk durağı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Ziyarette İnegöl’deki yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Başkan Alper Taban, yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin katkı ve destekleri için Osman Aşkın Bak’a teşekkür etti.

İnegöl heyetinin Salı günü ikinci durağı ise İLBANK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yağcı oldu. Burada da yine İnegöl ve İnegöl Belediyesi özelinde proje ve çalışmalarla ilgili istişareler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısına katıldılar

Başkentte Türkiye Büyük Millet Meclisini de ziyaret eden İnegöl heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan AK Parti TBMM Grup Toplantısında hazır bulundu.

Çarşamba günü ise Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş iki kurum ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak SGK Başkanı Raci Kaya’yla buluşan Başkan Taban ve İlçe Başkanı Durmuş, ardından TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut’u ziyaret ederek İnegöl adına istişarelerde bulundu.

“Derdimiz İnegöl’ü en iyi şekilde temsil etmek”

Ankara ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrin idarecileri olarak İnegöl’ümüze nereden nasıl katkı sağlarız düşüncesiyle hareket ediyoruz. İnegöl’ümüzde devam eden projelerimiz, yapılması planlanan projelerimiz, yapılması elzem projelerimiz var. Bunlara dair Bakanlıklarımızdan da gerekli destekleri alabilmek adına belirli zamanlarda gidip Ankara’da temaslarda bulunuyoruz. Milletvekilimiz Ayhan Salman nezaretinde İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş’un da katılımıyla bu hafta benzer bir Ankara ziyaretimiz oldu. Faydalı bir ziyaret olduğunu ifade edebilirim. Şehrimiz adına güzel istişarelerimiz oldu” dedi.