EDİRNE (İHA) – Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyündeki "tiny house"ların kaldırılmasına çiftçi ve muhtarlar destek verdi. Keşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, kaçak yapılaşmanın, tarımsal üretim ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Danişment köyündeki "tiny house"ların kaldırılmasına çiftçi ve muhtarlar da destek verdi. Muhtarlar, çiftçi kuruluşları ile bazı STK temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasını Keşan köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik yaptı. Tarımın, ülkelerin gıda güvenliği, kırsal kalkınma, istihdam, milli gelire katkı, ihracat ve çevre koruma gibi çok fonksiyonlu özelliği ile dünyanın her ülkesinde stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kemik, "Kaçak yapılaşma, tarımsal üretim ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. İlimiz, ülkemiz çeltik üretiminde birinci, ayçiçeği üretiminde birinci, buğday üretiminde 4. sırada yer alarak, stratejik ürünlerin üretildiği verimli toprakları ile ön plana çıkmaktadır. Son günlerde hem ilimiz Edirne’de hem diğer illerimizde tarım arazilerinin amaç dışı kullanıldığını görmekteyiz" dedi.

"İmarlı parseller gibi pazarladığı tespit edilmiştir"

Edirne’de tüzel kişiler veya şahısların kooperatif kurarak ya da kişisel olarak tarım arazilerini satın alındığını ve bu arazilerde 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde tarım dışı kullanım izni alınmadan ve 3494 sayılı imar kanunu gereği, imar planı yapılmadan kooperatif yönetimler tarafından tapu tescili olmayacak şekilde fiili hisseler oluşturulduğu kooperatif üyesi olarak hisse satın alınması durumunda her bir hisse içinde geçici veya kalıcı yapılar konulduğunun gözlemlendiğini belirten Kemik, "Ayrıca bu alanların tel, çit, tahta gibi malzemelerle bölündüğü, aralarına yollar yapıldığı, kanalizasyon su ve elektrik hattı döşendiği, imarlı parseller gibi pazarladığı tespit edilmiştir. Tarım arazilerinin bütünlüğünün bozulduğunun ve bitkisel, hayvansal üretimden tamamen çıktığı gözlemlenmiştir. Salgın hastalıklar ve savaşlar yaşadığımız bu dönemde gıdaya erişimin ne kadar zor ve önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Bu şartlar göstermiştir ki dünyada en önemli şey gıda ve bu gıdaya sağlıklı bir şekilde ulaşmaktır" diye konuştu.

"Tarımın devamlılığını korumak zorundayız"

Kemik, özellikle pandemi döneminden sonra "tiny house" ve bu tarz yapıların hızla çoğaldığının altını çizerek, “Tarımsal alanları ve çevreyi tehdit ettiği gözlemlenmiştir. Tarım arazilerinde yapılaşma konusunda toprak ve arazi kullanımı kanunu göz önünde bulundurularak tarım arazilerindeki yapılaşmanın izinli ve kontrol altında gerçekleşmesini sağlayarak tarımın devamlılığını korumak zorundayız. İlimizdeki ilgili kurum ve mercilere Edirne’de tarım arazilerinin korunmasına yönelik olarak tiny house ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi konusunda yaptıkları çalışmalar için desteklerimizi sunar ve teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Toplanan kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.