Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan rampasında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Nejdet Y. Yönetimindeki 58 DR 917 plakalı otomobil, iddiaya başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Takla atarak ters duran aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: ALEYNA BERFE KURT