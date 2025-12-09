EKOL AHŞAP’TAN ANLAMLI DESTEK

İnegöl’ün Dipsizgöl İlk ve Ortaokulu, Ekol Ahşap’ın anlamlı desteğine ev sahipliği yaptı. Firma sahibi Sedat ve Ahmet Cinci kardeşlerin sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, 94 öğrenciye forma ve eşofman takımları hediye edildi. Öğrencilerin mutlulukları gözlerden kaçmazken, etkinlik büyük beğeni topladı.

“GELECEĞE DOKUNAN PROJELER DEVAM EDECEK”

Programda konuşan Sultan Su İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, kulübün yalnızca sportif başarıyla değil, şehirle kurduğu gönül bağıyla da örnek olmak istediğini vurgulayarak, “Bugün burada 94 yavrumuza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Çocuklarımıza armağan edilen her forma, İnegöl’e duyulan aidiyetin temellerini oluşturuyor. Desteklerinden dolayı Sedat ve Ahmer Cinci kardeşlere çok teşekkür ediyoruz. Evlatlarımızın yüzünü güldüren herkesten Allah razı olsun.” dedi.

CİNCİ KARDEŞLER: “BU GÜLÜMSEMEYE DEĞER”

Destekleriyle projeye güç veren Sedat ve Ahmet Cinci, öğrencilerin sevincinin her şeyden kıymetli olduğunu belirterek, “Şehrimizin takımının hem sahada hem saha dışında bu kadar aktif olması gurur verici. Çocuklarımızın yalnızca sporla değil, aidiyet duygusuyla da büyümesine katkı sağlamak bizler için büyük bir mutluluk. Onların yüzündeki heyecan ve sevinç, yapılan her çalışmanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Geleceğimiz olan evlatlarımıza dokunabilmek, onlara destek olabilmek ve bu projelerin bir parçası olmak bizim için ayrı bir onur. ” ifadelerini kullandı.

PROTOKOLDEN DESTEK VE TEBRİK

Etkinliğe katılan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın projede emeği geçenlere teşekkür ederek, çocuklara dokunan her çalışmanın şehrin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.