Belediye Başkanı Alper Taban Olay Medya’yı ziyaret ederek İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan, yazar ve yöneticilerle bir araya geldi.

Ziyareti köşesine taşıyan Olay Gazetesi yazarı İhsan Aydın, ‘İnegöl’e Barselona modeli mi geliyor?’ başlığıyla paylaştığı yazısında şu ifadeleri kullandı;

“İNEGÖL’E BARSELONA MODELİ Mİ GELİYOR?

İnegöl, bugün 300 bin nüfusuyla il olmayı çoktan hak etmiş ve gelişmiş bir ilçemiz.

Belediye Başkanı Alper Taban bu konuda, “İnegöl er geç il olur. İnegöl üreten bir şehir. Yerinden yönetim anlayışı gerçekleşecektir. İl olmaktan ziyade, kaynak ve yetki istiyoruz. Kaynak ve yetki olursa İnegöl olarak önceliklerimizi kendimiz belirleriz” diyor.

Olay Medya’yı ziyaret eden, İcra Kurulu Başkanımız Mehmet Ali İnan, yazar ve yönetici arkadaşlarımızla bir araya gele Taban’ın, İnegöl’ün gelişimi için Barselona kentleşme modelini yerinde incelettiğini de öğrendik. Belediyeden bir ekibi İspanya’ya gönderen Taban, buradaki şehirleşme modeli üzerinde inceleme yaptırmış.

Bursa’nın ihracatına en büyük katkıyı yapan ilçelerden biri olan İnegöl’de şüphe yok ki, mobilyanın yeri ayrı. Başkan Taban, Türkiye’nin 2030 yılında 30 milyar dolarlık mobilya ihracat hedefi olduğunu, İnegöl’ün bunun neresinde yer alması gerektiği konusunda ilçe olarak master plan yapmak gerektiğini vurguladı.

İnegöl’ün şu an 850 milyon dolarlık mobilya ihracatı yaptığının altını çizen Taban, bunun da Türkiye’nin 5 milyar dolarlık rakamı içinde az kaldığını, ilçedeki 5 bin civarındaki mobilya işletmesinin birleşmelerle nitelikli bir sayıya dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Belediyesinde 880 çalışanı olduğuna dikkat çeken Taban, bunu bir verimlilik olarak gördüğünü, kendi potansiyellerindeki başka bir belediyede bu sayının 2 bini geçtiğini hatırlattı.

İnegöl’de Turgutlap Mahallesi’nde kooperatif ağırlıklı yerleşimlerden olmak üzere büyük bir dönüşüm başlattıklarını, 90 hektar alandaki 46 site başta olmak üzere kentsel dönüşüme start verdiklerini, zemin artı 5 kat mimariyle yerinde dönüşüm gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Taban, “Bölge bunu satın aldı. Para istenmiyor. İnbel şirketini kurduk. Bu şirketimiz kentsel dönüşüm alanlarını ihale ediyor, 7 etaba böldük. Buralardaki rezerv alanlarından belediyemize de daire ve dükkânlar düşecek. Bunu da yine yasa gereği kentsel dönüşümde kullanacağız” dedi.

BUSKİ’YE DAHA DERLİ TOPLU ÇALIŞMA ÇAĞRISI

İnegöl’ün altyapısının yenileme çalışmalarını 2019 yılında BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi’nin bulduğu dış kredi ile yenilenmeye başladığını, seçim sonrası iş başına gelen yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de bunu sürdürdüğünü hatırlatan Taban’dan BUSKİ’ye de daha derli toplu çalışma çağrısı geldi.

Taban şöyle konuştu:

“Altyapımız 2019’da ihale edildi. Şimdiye kadar 350 kilometre hat döşendi. Toplamda 550 kilometreye ulaşacak. Zahmetli zor işi ama daha derli toplu çalışmalıydı. Hemşehrilerimiz çok mağdur oldu. Bu konuda Alinur başkana söylemiştik, kazılan yerler çok geçmeden kapatılıyordu. Şimdi öyle değil. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Daha dar alanda kazı yapılmasını istedik. Avrupa’da bile 100 metreye kazı izni veriliyor. Çalışmaların devam etmesi konusunda Mustafa Bozbey Başkan’a da teşekkür ediyoruz. Üzüldüğüm nokta; Mustafa Bozbey, ‘İnegöl asbestli borulardan su içiyordu’ diyor. Bunu AK Parti yapmadı ki, 30 yıl önce o teknoloji varmış. Yapanlara teşekkür ediyoruz. Bunu konuşmanın şimdi ne anlamı var? Ayrıca, ‘İnegöl zehir soluyor’ diyor. Ben bu konuda 400 firmaya işlem yaptım. Sen ne yaptın? Senin de yetkilerin var. Sen de yetkini kullan. Ayrıca, yeni hava ölçüm istasyonları kurup, sonuçlarını halka açtık. Üniversite ile çalışıyoruz. Bakanlık kirliliği takip ediyor. Üniversitemiz ile iklim eylem planı çalıştık. Doğalgazın kullanımını yaygınlaştırdık, yeni sanayi bölgelerine de gaz ulaştırdık, sosyal destekte kömür dağıtımını yasakladık. İnegöl’de 300 bin nüfus, 100 bin araç var. Her üç kişiden birinde araç bulunuyor. Koah, astım, bronşit vb. gibi havayolu ile bulaşan hastalıklarda Türkiye ortalamasının altındayız. Kış aylarında kirlilik artıyor ama bu ölümcül bir vaka değil.”

TRAMVAY İPTAL ŞİMDİ METROBÜS DÜŞÜNÜLÜYOR

31 Mart yerel seçimleri öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in İnegöl’de Devlet Hastanesi-Alanyurt arasında 4,5 kilometrelik bir tramvay hattı vaadi vardı. Başkan Taban’a bu konuda bir çalışma olup olmadığını sorduk.

Taban, bunu kendilerini de Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım bürokratlarına sorduklarını, ilçedeki üstyapıyı buna göre şekillendirmek istediklerini belirtti.

Taban, Büyükşehir’den gelen yanıtta ise, ‘Tramvay değil, metrobüs düşünüyoruz’ dendiğini söyledi.

Başkan Taban’ın İnegöl’de ilçeye değer katan çalışmalara imza attığını biliyoruz. Kendisi de, hedefinin hemşehrilerinin refahını, yaşam standartlarını artırmak olduğunu söylüyor. Partisi ve büyükleriyle de uyum içinde çalışmalar yaptıklarını da altını çiziyor.

ÖYLE OLMASA YENİDEN ADAY YAPILIR MIYDI?

İnegöl’ün büyümesi ve ülke ekonomisine yaptığı katkıyla biz de gurur duyuyoruz. Güçlü ve üreten ilçeler Bursa’nın büyümesini de hızlandırıyor.

İnegöl bunların başında geliyor.

Kaynak: OLAY GAZETESİ