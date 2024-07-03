İnegöl Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısı bugün yapıldı. Meclisin 8 genç misafiri de vardı. İnegöl’de akademik ve sportif başarılarıyla son dönemde dikkat çeken, şehre gurur yaşatan 8 öğrenci meclis salonunda misafir edilerek ödüllendirildi.

LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu öğrencisi Atrahan Uygar Balcı, ülke genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı sınavda tam puan alan 352 öğrenci arasında yer almayı başardı.

Balcı, bugün ailesiyle birlikte mecliste yer aldı. Oryantiring Milli Takımında ülkemizi temsil etmek üzere yer alan İnegöl Belediye Spor Kulübü Oryantiring sporcuları; Aleyna Minden, Azra Coşkun, Nehir Karakoçak, Melek Tekin, Mustafa Talha Bilge ve Egemen Yiğit Bülbül de mecliste bulunan gençler arasında yerini aldı. Son olarak yine İnegöl Belediye Spor Kulübünün spor tırmanış branşı sporcusu olan ve milli takımda da ülkemizi temsil eden Sefa Yaman mecliste misafir edildi.

İNEGÖL’E GURUR YAŞATTILAR

Belediye Başkanı Alper Taban, LGS şampiyonu Atrahan Uygar Balcı’yı başarısından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bu başarının İnegöl’ü de gururlandırdığını kaydeden Taban, aynı zamanda spor alanında da İnegöllü gençlerin önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi. Oryantiring milli takımının 8 kız ve 8 erkek olmak üzere 16 sporcudan oluştuğunu hatırlatan Taban, “4 kız ve 2 erkek sporcu, İnegöl Belediye Spor Kulübümüzün sporcuları. Yani 16 milli sporcumuzun 6’sı İnegöllü sporcularımız. Sporcularımız ülkemizi 22-24 Haziran 2024 tarihinde Polonya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında temsil ettiler. 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde de İzmir Bergama’da yapılacak Güneydoğu Avrupa Şampiyonasında yine ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecekler. Aynı şekilde spor tırmanış branşı sporcumuz Sefa Yaman da bizlere milli gurur yaşatan sporcumuz. Sefa Yaman 2009 doğumlu. 2018 yılında Yaz Spor Okulları ile İnegöl Belediyespor Tırmanış Duvarıyla tanıştı. Aynı sene katıldığı ilk yarışmada kürsü aldı. 2018’de Ankara’da yapılan milli takım sporcu seçmelerinde yapılan yarışmada kendi kategorisinde 3’üncü oldu. Devamında tüm katıldığı Türkiye Şampiyonalarında ilk 3’te kürsü almayı başardı. Sporcumuz bu yıl; Yunanistan’da yapılacak Balkan Şampiyonası, 6-8 Eylül’de İstanbul’da yapılacak Balkan Şampiyonası ve 16-23 Eylül’de Moskova’da yapılacak Dostluk Oyunlarında Milli Takımımızı temsil edecek” dedi.

Başarılarıyla İnegöl’e gurur yaşatan öğrencilere Başkan Taban ve Meclis Üyeleri tarafından hediye takdimleri gerçekleştirilirken, Belediye Başkanı Alper Taban “Çok değerli öğrenci ve sporcularımızı kutluyorum. Onları yetiştiren aileleri ve öğretmenlerini de kutluyorum” ifadelerinde bulundu.