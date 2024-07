Osmangazi Belediyesi, 2024 yılının ilk yarısında 2 bin 170 sokak hayvanını kısırlaştırarak, Bursa’daki 17 ilçe belediyesi arasında en fazla kısırlaştırma yapan belediye oldu.

Osmangazi Belediyesi, sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesini engellemek, hem toplum güvenliğini sağlamak hem de can dostların hayatını koruma altına almak için kısırlaştırma çalışmalarına hız verdi. Sokaklarda devriye gezmenin yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, tespit ettikleri başıboş sokak hayvanlarını Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürerek kısırlaştırıyor. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılının ilk yarısında kedi ve köpek olmak üzere toplam 2170 sokak hayvanını kısırlaştırdı. Yürütülen kısırlaştırma çalışmalarıyla, sokak hayvanlarının toplum için tehlikeli olmasını engelleyen Osmangazi Belediyesi, can dostların yaşam hakkını da koruyor. 2024 yılının ilk yarısında yapılan kısırlaştırmalar ile Osmangazi Belediyesi, Bursa’daki 17 ilçe belediyesi arasında en fazla hayvan kısırlaştıran yapan belediye oldu.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, kısırlaştırma çalışmalarının yanı sıra başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın tedavi edilmesini de sağladı. 2024 yılının ilk 6 ayında 6 bin 562 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verildi. 1664 sokak hayvanına koruyucu hekimlik hizmeti sağlandı. Merkezde, bakım ve tedavi uygulamalarının dışında 297 sokak hayvanı yeni sahiplerine kavuşturuldu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 40 bin 150 kilogram kuru mamayı ilçenin çeşitli noktalarına bırakarak, can dostların aç kalmamalarını sağladı.

Can dostlarımız, yaşamlarımızı daha da güzelleştiren canlılardır diyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Sokak hayvanlarının, kısırlaştırılıp sahiplendirilmesini doğru buluyoruz. Etkin kısırlaştırma ile artan başıboş hayvan popülasyonu azaltabiliriz. Dünyamızın, şehirlerimizin ve hayatlarımızın birer parçası olan sokak hayvanlarını uyutmak yerine, bu canlıların hayat şartlarını iyileştirmeyi, onlara daha iyi bir yaşam sağlamayı ve toplumda yaşanan sorunları azaltmayı hedeflemeliyiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN