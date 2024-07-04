CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin İnegöl ile ilgili yıllık stratejik planlamaları tamamladıklarını söyleyerek aldıkları kararları gazetemizle paylaştı.

Mustafa Bozbey Başkanlığında Bursa'da ve ilçelerinde güzel çalışmalara imza alacaklarını söyleyen Başkan Şahin, "Çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda önceliği sosyal projelere verilmesini uygun gördük" dedi.

İNEGÖL'E HALK LOKANTASI AÇILACAK

İnegöl'de İnegöl Belediyesi öncülüğünde açılan Gastro İnegöl projesini desteklediklerini ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir de Halk Lokantası açmak istediklerini söyleyen Başkan Şahin, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızla istişaremizi yaptık. Özellikle binlerce çocuğumuzun eğitim gördüğü okullar bölgesinde bir Halk Lokantası açmayı planlıyoruz. Osmangazi ilçemizde açılan Halk Lokantası gibi 4 çeşit yemek uygun fiyatla satışa çıkarılacak. Yine Hikmet Şahin Kültürpark'ı içinde Burfaş öncülüğünde bir sosyal tesis kurulması yönünde de talepte bulunacağız" dedi.

YENİ YURTLAR YAPILACAK

İnegöl'de ciddi anlamda yurt sorunu olduğunu da söyleyen Başkan Şahin, "Yaptığımız istişarelerde yurt sorunu ciddi anlamda dile getirildi. Bizde bu konudaki sıkıntıları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik. Kendisi bu konuda İnegöl'e yurt kazandırılması noktasında destek vereceğini açıkladı. Bu müjdeyi de İlçe halkımızla paylaşmış olalım." dedi.

EMEKLİ ÇAY EVİ PROJESİ

İnegöl'de emeklilere yönelik bir çay evi projesini de kazandırmak istediklerini belirten Başkan Zemci Şahin, kısa, orta ve uzun vadeli yapılacak çalışmaları stratejik plan çerçevesinde hazırlanmaya devam ettiğini de belirterek, sadece Bursa'nın değil, İnegöl'ün de gülümseyeceğini söyledi.