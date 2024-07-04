Bursa Büyükşehir Belediyesinde değişim sürüyor. Son olarak BUSKİ İnegöl Şubesinde müdürlük görevinde değişim yaşandı. 2019 yılından beri İnegöl Şube Müdürlüğü görevini yürüten Fatih Aydın görevi Adnan Aslancı'ya devretti.

2019 yılından beri görevi yürüten Fatih Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"2019 Yılından Buyana Sürdürmüş Olduğum İnegöl BUSKİ Şube Müdürlüğü Görevimden Bugün İtibari ile Ayrılmış Bulunmaktayım.Görev Sürem Boyunca Benimle Mesaisini Paylaşan, Emekçi ve Gayretli Tüm Çalışma Arkadaşlarıma Teşekkür Eder.Görevi Devrettiğim Adnan ASLANCI Arkadaşıma Başarılar Dilerim."

Kaynak: Haber merkezi