16 masalı toplantıda İnegöl’ün güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditlerin neler olduğuna dair katılımcıların görüşlerine başvuruldu. Peki bu toplantıdan çıkan sonuçlar neler? Birde o’nlara bakalım...

İNEGÖL’ÜN GÜÇLÜ YÖNLERİ

Katılımcıların %100’ü, konumu itibariyle İnegöl’ü il olmaya en şanslı ilçeler arasında gösterdi. Güçlü yönleri arasında genç, dinamik ve risk alabilen girişimci nüfusa sahip olması, tarım gücü, güçlü sanayisi, istihdam potansiyeli, iş gücü fazlalığı, gastronomi ve sporda güçlü olması, İnegöl isminin yurt içi ve yurt dışında bilinir olması, deniz kara ve hava taşımacılığına yakınlığı, jeotermal ve doğa turizmine uygun yapısı gibi birçok doğru tespitte bulunuldu.

İNEGÖL’ÜN FIRSATLARI

Bu özellikleri nedeniyle İnegöl’ün önünde ki fırsatlarda tek tek not edildi. Bunlar arasında doğa, yayla, jeotermal ve gastronomi turizminin geliştirilmesi, sportif alanda gelişim, mobilya dışında farklı alanlarda sanayinin çeşitlendirilmesi, belediyenin bütçesel anlamda daha zengin olması, tarımsal çeşitlilik, nitelikli insan gücünün şehre gelmesi, lojistik üssü kurulması ve cazip bir şehir olma potansiyeli gösterildi.

Ancak bu toplantıda İnegöl’ün zayıf yönleri de ele alındı. İşte tamda burası benim en çok dikkatimi çeken yerlerden biri oldu. İnanın bana herkes toplantıda dobraca içinde ki her şeyi döktüler. Bu veriler bana göre İnegöl’e ışık tutacak nitelikte. Şimdi gelelim İnegöl’ün zayıf yönleri ve bekleyen tehlikelerine…

İNEGÖL’ÜN ZAYIF YÖNLERİ

Toplantıya katılanların neredeyse tamamı konut yetersizliğini en zayıf halka olarak gösterdi. Çünkü imar alanı sorunu var. Yine bunlar arasında sanayinin şehrin içinde kalması, uyuşturucu kullanımı, emniyet teşkilatında ki personelin yetersiz oluşu, sportif alanların yetersizliği, jeotermal, doğa ve yayla turizminde geri kalınması, İnegöl’ün Ankara’dan gerekli desteği alamaması, trafik ve otopark sorunu, vizyonsuzluk, hava kirliliği, kamu personel sorunu, şehircilik ve planlama yetersizliği, koordinasyon eksikliği, İnegöl’ün simgesel bir yapısının olmaması, sağlık hizmetlerinin eksik olması, sosyal faaliyet alanların yetersizliği, tarım alanlarının verimli kullanılmaması gibi onlarca şey söylendi.

Bütün şehir yasasının İnegöl’ün gelişimine verdiği zararında dile getirildiği toplantıda İnegöl’ün yakın zamanda il olmaması durumunda tüm güçlü yönlerinin yakın illere kaptırabileceği vurgusu da yapıldı.

İTSO’nun başkanlık yaptığı toplantıda ortaya çıkan sonuçlar yakın zamanda bir dosya haline getirilerek, siyasi partilere ve Ankara’da ki ilgili bakanlıklara takdim edilecek. Hadi inşallah bir sonuç alınır da İnegöl İL olur. Hepimizin öncelikli beklentisi bu. Ancak...

İŞTAHLI SİYASETÇİLER İSTİYORUZ

STK’ların müthiş tespitler yaptığı bu toplantıdan çıkan sonuçları yaklaşan yerel seçimler öncesinde siyasi partiler yol haritası yapmaz ve yine kendi bildiğini okumaya devam ederse, İnegöl 5 sene daha kaybeder. Ve inanın bana artık İnegöl’ün kaybetme lüksü kalmadı. İnegöl artık iş dünyası gibi iştahlı siyasetçiler, iştahlı belediye başkanları, iştahlı kamu personeli, iştahlı daire müdürleri istiyor.

İştahı olanlara tavsiyem; gidin İl Olma Platformundan sonuçları alıp dersinize öyle çalışsın, iştahı olmayanlar ise bu işe bedava soyunmasın, İnegöl’e 5 yıl daha kaybettirmesin.

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