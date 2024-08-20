Dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Dün Bursa-Ankara Karayolu üzerinde Şeref Ay yönetimindeki 16KLH20 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken Ümitalan kavşağına aniden dönüş yapan sürücü Ramazan C. yönetimindeki 34 BHY7 69 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Şeref Ay, ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Merhum Şeref Ay, bugün İshakpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, oda ve dernek başkanları ile kalabalık cemaat katıldı.