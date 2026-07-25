Olay, saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Rüzgargülü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BBR 843 plakalı otomobilin sürücüsü sokaktan dönüş yaptığı sırada aracıyla drift atarak ilerledi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler, bölgede seyir halinde bulunan başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde otomobilin dönüş sırasında arka kısmını savurarak ilerlediği görülürken, olay çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.

Drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor. Sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.