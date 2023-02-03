İnegöl Belediyesi, Türkiye’nin en büyük Tarım Fuarları Agroexpo-18. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına gezi düzenledi. 45 yaş altı çiftçilerin götürüldüğü fuar gezisinde, tarımdaki son teknolojiler ve yöntemler yerinde incelendi.

​Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise dört büyük tarım fuarından biri olan Agroexpo-18. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Fuar İzmir’de açıldı. 01-05 Şubat 2023 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olan fuara, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçiler akın etti. Fuarda sektör temsilcileri; Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Balkanlar ve Türkiye Cumhuriyetleri’nden katılacak bine yakın alıcı firmayla bir araya gelecek.

45 YAŞ ALTI 41 ÇİFTÇİ FUARA GÖTÜRÜLDÜ

2,5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle düzenlenen ve 100 ülkeden bin 80 katılımcısıyla 400 bine yakın ziyaretçi ağırlamayı hedefleyen fuara İnegöl Belediyesi de özel bir gezi düzenledi. 45 yaş altı 41 çiftçinin katıldığı gezi ile İnegöllü üreticilerin tarımdaki son gelişmeleri, teknolojileri ve yöntemleri incelemesi imkanı sağlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ile İnegöl Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürü Sinan Kağan’ın da katıldığı gezide, üreticiler tarıma dair yeniliklere şahitlik etti.

“NEREDE BİR YENİLİK VARSA TAKİP ETMELİYİZ”

Belediye Başkanı Alper Taban, düzenlenen fuar gezisine ilişkin açıklamalarda bulundu. İnegöl’ün ticaret ve sanayi şehri olduğu kadar verimli topraklarıyla bereketli bir tarım şehri olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Biz gerek tarım gerek hayvancılık noktasında şehrin bu değerinin geliştirilerek sürdürülmesini arzu ediyoruz. Ne yaptığını bilen, kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir şehir haline dönüşmek istiyoruz. Bunu da bu alanda uğraş veren paydaşlarımızla yapacağız. Nerede bir yenilik varsa, nerede yeni model, bir çalışma varsa gelişmeleri takip etme adına bunları izlemeliyiz. Bu düşünceyle İnegöl’ümüzdeki 45 yaş altı çiftçilerimizle İzmir’de düzenlenen Agroexpo-18. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına gezi düzenledik” dedi.

ÇİFTÇİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Özellikle genç çiftçilerin tarımdaki yenilikleri görüp keşfederek İnegöl’e kazandırılmasına katkı sunmasını hedeflediklerini kaydeden Başkan Alper Taban, “İzmir’de sektör liderlerini bir araya getiren bu fuara özellikle 45 yaş altı çiftçilerimizi, yeni nesil üreticilerimizi götürmek istedik. Yenilikleri fark etmek ve burada uygulamak önemli. Burada en önemli nokta insana olan yatırım. İnsanın ufkunu, vizyonunu gözünü açabilecek olan ve yeni bir şeyler yapabilme kabiliyetini geliştirecek olan o gelişim hususu... Dolayısıyla buradaki ben genç çiftçilerimizin her birine teşekkür ediyorum. Zaman ayırdılar ancak ufuk açıcı bir gezi oldu. Her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanlarındayız” açıklamalarında bulundu.