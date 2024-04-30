Van, Hakkari ile Şırnak'ta da yoğun olarak görülen ve bölgede 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters lalelerin nesli tükenme altında.

Bir aylık ömürleri olan ters laleler, Van'da İl Jandarma Komutanlığın Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş ekiplerince korunuyor.Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri görmek için gelenler sadece fotoğraf çekebiliyor.

Nesli tükenmekte olan lalerin soğanlarının yurt dışına kaçırılmaması ve zarar verilmemesi içinhaftanın 7 günü ters lalelerin bulunduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise koparılan her lale için 387 bin 141 TL idari para cezası kesiyor.