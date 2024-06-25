İnegöl Belediyesi, şehrin imarıyla birlikte çocukların gelişimine de katkıda bulunmayı hedefleyen kültür sanat faaliyetleri düzenliyor. Özellikle çocukların eğitimine büyük ilgi gösterilirken, 7-12 yaş arası çocuklar için Çocuk Resim Atölyesi eğitimleri düzenli olarak yaz ve kış aylarında yapılıyor.

İNEGÖLLÜ ÇOCUKLAR SANATLA BULUŞTU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Resim Atölyesi ile İnegöllü çocuklar, 2023-24 eğitim öğretim yılında da sanatla buluştu. Ekim ayında başlayan ve 7 ay süren eğitimin sonunda, Nevin Zilcigil nezaretinde çocuklar sıfırdan başlayıp önemli bir aşama kaydetti. Toplamda 100 kursiyerin yıl boyunca aldığı eğitim ile birlikte hazırladıkları 200 dolayında eser, bugün İnegöl Kent Müzesinde düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Kuru boya ve pastel boya ile yapılan çalışmalar, sergi açılışına katılanlardan tam not aldı.

KÜÇÜK RESSAMLARIN ESERLERİ BEĞENİ TOPLADI

Çocuk Resim Atölyesi sergi açılışına kursiyerler ve aileleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da katıldı. Dündar, küçük sanatçıları başarılarından dolayı tebrik etti. Programda kursiyerlere katılım sertifikaları da takdim edildi. Ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirilirken, davetliler yapılan eserleri ilgiyle inceledi. Küçük ressamların eserleri büyük beğeni topladı.