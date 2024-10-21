İnegöl Bayrak Telekom Teknik Servis işletmecisi Süleyman Bayrak, işyerinin camına "FETÖ lideri terörist elebaşı Gülen'in ölümünün şerefine yüzde 25 ekstra indirim" yazısını astı.



Açıklama yapan Süleyman Bayrak, "Bugün güzel bir haber aldık. Terörist lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini sosyal medyada gördük. Ben mutlu oldum, sevindim. Allah diğer terörist liderlerinin başına da bir an önce ölüm nasip etsin. Biz de bu şerefle onur, gurur duyalım. Nice indirimler yapalım. Vatandaşlarımız da yararlansın inşallah.

Biz 15 Temmuz olduğunda da ben dükkanımın camlarına Fetöcü hainler ve destekçileri giremez yazmıştım. Yine haber olmuştu. Canı duygularla bu ölüm haberinin mutluluğunu yaşadığımız için yapıyoruz. Allah nice teröristleri başımızadan almayı nasip etsin. Nefes almasınlar. Hatta imkan versin ki devletimiz beklemesin ecelini. Keşke kendi evinden değil de biz alsaydık canlarını ama bu haberleri aldıkça seviniyoruz. Diğer teröristlerin başına." dedi.