

Bağış teslim töreninde konuşan Kılıç Ticaret yöneticisi Mustafa Kılıç, bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermekten gurur duyduklarını belirterek, “Türk Kızılayı’nın ihtiyaç sahiplerine uzattığı yardım eli bizler için çok kıymetli. İşletme olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. Kampanya sürecinde, birçok müşterimizin bağışın amacını öğrenince gönüllü olarak daha yüksek ödeme yapması, halkımızın dayanışma ruhunu en güzel şekilde gösterdi. Bu birlikteliğin artarak devam etmesini temenni ediyorum,” dedi.

Türk Kızılayı İnegöl Şube Başkanı Alay Ergin ise Kılıç Ticaret’in duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, hayırsever işletmeler ile iş birliği içinde çalışmaya devam edileceğini vurguladı. Kılıç Ticaret’in bu anlamlı bağışı, iyiliğin yayılmasına katkı sağlayan önemli bir örnek oldu. "Kampanya sürecinde vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet, yardımlaşma kültürümüzün ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu,” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN