İnegöl’de faaliyetlerine 1993 yılında başlayan Enis Mobilya, borçları nedeniyle iflas anlaşması (konkordato) için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Şirketin mali durumunu inceleyen mahkeme, 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine hükmetti.

2 Mayıs 2024 Perşembe günü gece saatlerinde iflas etti iddiasıyla alacaklıların kapıya dayanıp mağaza ve fabrikada ürünleri TIR’larla almaya çalıştığı İnegöllü mobilya firması konkordato aldı.

Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde faaliyette bulunan koltuk fabrikası iflas ettiği iddiasıyla yağmalanmaya çalışılmıştı. Olayın ardından polis ekipleri duruma müdahale etti. Akabinde yaşanan olay sonrası adli soruşturma başlatılmıştı. Firma daha sonra konkordato başvurusunda bulundu.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden yapılan açıklamaya göre, firma için 3 aylık geçici konkordato kararı alındı.

İşte o karar;

T.C.

BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİBAŞKANLIĞI

ESAS NO : 2024/521

Davacılar , ENİS KOLTUK MOBİLYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( 3350641530 Vergi No. ) mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir. Bu kapsamda;

1. Davacı -borçlulara iş bu tensip tutanağı 23/05/2024tarihinden itibaren başlamak üzere ÜÇ (3) AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞTİR.

2. Davacı- borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.

3. İ.İ.K'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMİŞTİR.

4. 23/05/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN YENİ İCRA VE İFLAS TAKİBİ YAPILAMAYACAKTIR.

5. Tedbirler İ.İ.K.'nın 206'ncı maddesinin 1'inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.

6. Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atanmıştır. Mali konularda uzman komiser olarak ENGİN DİNÇELİ ATANMIŞTIR.

7. Davacılardan alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir.

8. Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir.

İlan olunur.

Kaynak: HABER MERKEZİ