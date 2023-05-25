Babala TV'de İnegöl'e yerleşen gencin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na soru sormaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Soru sormak isterken seyircilerle diyaloğa giren İnegöllü genç, soru sormak için zorlandı.

"Ben kendim özbek Türküm, 30 yıldır Zeytinburnun'daydım. Suriyelilerden kaçarak İnegöl'e yerleştim. Siz 2 yıl içinde oldu da sığınmacıları gönderemediniz. Göç bakanlığı kuracak mısınız? Bizleri Türksoy'lu kimliğine kavuşturacak mısınız?" dedi.

Soruya cevap veren Kılıçdaroğlu, "Sığınmacıları göndereceğiz. Mültecilerle ilgili zaten sorun yok." dedi.

