1999 yolunda üniversiteden mezun olan Mehmet Çetin, Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutarak burada master eğitimini tamamlandı.

2000-2003 yılları arasında Rice Üniversitesi 2003-2005 yılları arasında ise, University of St. Thomas’da eğitimini tamamladı.



2005-2012 yılları arasında ABD’de ticarete atılan Mehmet Çetin, toptancılık yapmaya başladı. Oyuncak ve dondurma sektörlerinde zincir mağazalar açarak dikkatleri üzerine çeken başarılı insanı, burada Emel hanımla dünya evine girdi.

2012 yılında İnegöl Mobiliyum’un daveti üzerine Türkiye’ye gelme kararı alan Mehmet Çetin, Özel Dora Otelcilik Ticaret Limited Şirketini kurarak, Bursa bölgesinin en büyük otellerinden biri olan Morrion Hotel’i İnegöl’de açtı.



Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Çetin, 2024 yılında Türkiye’nin en önemli Turizm bölgelerinden biri olan Sapanca’ya bölgenin en büyük bungalov tesislerinden biri olacak Morrian Sapanca’nın temellerini attı. 68 bağımsız binadan oluşan tesisler 2025 yılında hizmete açıldı.

Mehmet Çetin otelcilik faaliyetleri dışında inşaat sektörüne de hızlı bir giriş yaptı. İnegöl Bursa Karayolu Mobiliyum Alışveriş Merkezi karşısında 184 dairelik Morrian Garden projesine hayat veren İnegöllü iş insanı evli ve 4 çocuk babasıdır.