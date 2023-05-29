Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanması, birlik-beraberlik ve ülkemizin selameti nedeniyle İnegöllü mobilyacı şükür büyükbaş kurbanı kesti. Her ay sonu şükür kurbanı kesen Adıyaman, bu ay ki kurbanını seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesi için kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasının ardından İnegöllü mobilya fabrikası sahibi Turan Adıyaman, Erdoğan'ın kazanması, Türkiye vatandaşlarının refaha ermesi, ticaretin artması için fabrikasında şükür kurbanı kestirdi.

Kurban kesim programında ülkemizin selameti ve birlik-beraberliğin daha da artması için dua edilip kurban kesimi yapıldı. Programa MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, mobilyacılar ve fabrika çalışanları katıldı.

Murat Erdoğan