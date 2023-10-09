Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen yarışlara; Türkiye, Çekya, Slovakya, Ukrayna ve İsrail’den 470 sporcu katıldı. 5-8 Ekim arasında gerçekleştirilen ve Uludağ Kirazlıyayla mevkisinden başlayan yarışmalara, İnegöl Belediye Spor Kulübü de katılım sağladı.BURSA (İGFA) - Sporcular, klasik mesafe yarışında bin 500 metre rakımda ormanlık alanlarda bol oksijenli ortamda hedeflere ulaşmaya çalıştı.

Uludağ’da başlayan yarışmalar devam eden günlerde Suuçtu Şelalesi ve Uludağ Sarıalan’da devam etti.

Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki "süpersprint gece yarışı" ve kent merkezindeki Heykel bölgesinde sprint yarışlarının büyük çekişmeye sahne olduğu Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları sonucunda İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı sporcuları farklı kategorilerde 18 madalya kazanmayı başardı.