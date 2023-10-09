Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen yarışlara; Türkiye, Çekya, Slovakya, Ukrayna ve İsrail’den 470 sporcu katıldı. 5-8 Ekim arasında gerçekleştirilen ve Uludağ Kirazlıyayla mevkisinden başlayan yarışmalara, İnegöl Belediye Spor Kulübü de katılım sağladı.BURSA (İGFA) - Sporcular, klasik mesafe yarışında bin 500 metre rakımda ormanlık alanlarda bol oksijenli ortamda hedeflere ulaşmaya çalıştı.

Uludağ’da başlayan yarışmalar devam eden günlerde Suuçtu Şelalesi ve Uludağ Sarıalan’da devam etti.

Faruk Eczacıbaşı: “Hedefimiz tüm kulvarlarda şampiyonluk” Faruk Eczacıbaşı: “Hedefimiz tüm kulvarlarda şampiyonluk”

Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki "süpersprint gece yarışı" ve kent merkezindeki Heykel bölgesinde sprint yarışlarının büyük çekişmeye sahne olduğu Uluslararası Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları sonucunda İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı sporcuları farklı kategorilerde 18 madalya kazanmayı başardı.