Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı 6-8 Ekim tarihleri arasında Aydın’da düzenlenen 100. Yıl Basketbol Turnuvası’nda şampiyon oldu. Toplamda 4 takımın mücadele verdiği turnuva Nazilli Belediyespor ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı yeni sezon öncesi göz doldurmaya devam ediyor. 6-8 Ekim tarihleri arasında Aydın’da düzenlenen 100. Yıl Basketbol Turnuvası’na katılan Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, toplamda 4 takımın mücadele verdiği organizasyonu şampiyon olarak tamamladı. Nazilli Belediyespor ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada, Büyükşehir Basketbol Takımı ilk maçında Beylikdüzü Basketbol İhtisas Takımı’na karşı 79-71 mağlup olmasına karşın, Nazilli Belediyespor’u 83-76 ve Aykanat Spor Kulübü’nü 88-69 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.