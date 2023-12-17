Son günlerde özellikle Bursa camiasında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş aleyhine yürütülen kampanyalara İnegöllü siyasiler, oda ve dernek yöneticileri ile vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Aktaş'a destek mesajı yayınlamaya başladı.
AK Parti'de adaylık belirleme sürecine az bir zaman kala mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş aleyhine sosyal mecralarda yürütülen kara propagandaya İnegöllüler tepki göstermeye başladı. Sosyal medya hesaplarından Başkan Aktaş'a destek mesajları yayınlayan yüzlerce kişi Başkan Aktaş'ı yeniden aday görmek istediklerini dile getirdiler. İnegöl'de bir çok oda, dernek başkanı, firma sahibi ile AK Parti Yöneticileri, sosyal medya hesaplarından Başkan Aktaş ile çekilmiş fotoğraflarını kullanarak destek mesajları yayınladılar.

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Kaynak: HABER MERKEZİ